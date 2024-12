Jade Magalhâes - Reprodução/Instagram

Jade MagalhâesReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2024 18:31

Rio - Jade Magalhães deixou a barriguinha da primeira gestação à mostra ao compartilhar detalhes do look em tricô usado nesta quarta-feira (04). Casada com Luan Santana, a influenciadora espera uma menina que se chamará Serena.

fotogaleria Nos Stories, Jade apareceu usando uma blusa longa branca com abertura frontal, deixando em evidência a barriga da gravidez, e uma calça larga do mesmo tom.