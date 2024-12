Liniker é a vencedora do Prêmio Multishow - Victor Chapetta / Agnews

Liniker é a vencedora do Prêmio Multishow

Publicado 04/12/2024 08:10 | Atualizado 04/12/2024 08:45

Rio - Liniker, de 29 anos, foi a grande vencedora do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira (3), no Rio. A artista levou para casa quatro troféus: Álbum do Ano (Caju); Artista do Ano - o mais importante; Capa do Ano e MPB do Ano.

"Eu agradeço imensamente pela possibilidade de ser ouvida na realidade de um país que silencia e amordaça de forma transparente tantas pessoas, sentimentos, realidades, como a que molda o que sou e que sempre só pensou em sonhar. Poder se nutrir do próprio sonho, mesmo sendo o Brasil essa imensidão potente e explosiva que somos", disse a cantora em seu discurso.

"Ser reconhecida como vencedora nessa categoria, com esse disco que eu primeiro sonhei sozinha e depois construí com tantas outras mãos, aponta não só ao futuro, mas brinda o presente com o melhor que pude fazer para mim no resgate de acreditar em quem eu sou e por me permitir existir. Obrigada a todas as pessoas que escutam esse disco e se reconhecem nas faixas que escrevi com tanto sol no peito", finalizou.

Homenageada com o inédito "Troféu Vanguarda", Anitta venceu o prêmio de Clipe TVZ do Ano (Mil Veces) e Funk do Ano (Joga Pra Lua). "Escrito nas Estrelas" de Lauana Prado foi escolhido o Hit do Ano e Sertanejo do Ano. Jão conquistou a categoria Show do Ano (Superturnê / Rock in Rio 2024) e Zaynara a Revelação do Ano. Hit de Ivete Sangalo part. Ludmilla, "Macetando" foi eleito o Axé e Pagodão do Ano.

"Só Fé", de Grelo e De Angelo, venceu como Arrocha do Ano e Isadora Pompeo conquistou Gospel do Ano com "Bênçãos que Não Têm Fim". Em Produção Musical do Ano, Pretinho da Serrinha levou o troféu e Amaro Freitas foi reconhecido como Instrumentista do Ano.

Thullio Milionário recebeu o prêmio de Forró e Piseiro do Ano com a música "Casca de Bala". Em Música Urbana do Ano foi escolhida "A Dança" de MC Hariel e Gilberto Gil. Alok se consagrou como DJ do Ano. Pabllo Vittar ganhou Pop do Ano com "São Amores". Já em Rock do Ano, "Do Tamanho da Vida", do Barão Vermelho e Cazuza, foi a vencedora.

Gloria Groove levou o troféu de Samba e Pagode do Ano com "Nosso Primeiro Beijo". "Daqui PraSempre", de Manu Bahtidão e Simone Mendes, venceu em Brega do Ano. Na Categoria Brasil, a vencedora foi Viviane Batidão representando a região norte.

Neste ano, o prêmio foi apresentado por Kenya Sade, Tata Werneck e Tadeu Schmidt.

Veja abaixo a lista de vencedores completa:



Álbum do Ano: CAJU / Liniker



Artista do Ano: Liniker



Capa do Ano: CAJU / Liniker



Produção Musical do Ano: Pretinho da Serrinha



Instrumentista do Ano: Amaro Freitas



Axé e Pagodão do Ano: Macetando/Ivete Sangalo part. Ludmilla (De: Ivete Sangalo/Luciano Chaves/Samir Trindade)



Arrocha do Ano: Só Fé / Grelo (De: De Angelo)



Gospel do Ano: Bênçãos que Não têm Fim / Isadora Pompeo (De: Jonathan Conrad Gamble / Jordan Sapp / Seph Schluete)



DJ do Ano: Alok



Forró e Piseiro do Ano: Casca de Bala / Thullio Milionário (De: Flavio dos Teclados)



Funk do Ano: Joga Pra Lua / Anitta, DENNIS, Pedro Sampaio (De: Dennis DJ / Fernando PS / Gabriel Cantini / Pedro Sampaio / Shylton Fernandes)



Música Urbana do Ano: A Dança / MC Hariel e Gilberto Gil (De: DJ Thi Marquez / Engomade / Gilberto Gil / MC Hariel)



MPB do Ano: CAJU / Liniker (De: Fejuca / Gustavo Ruiz/ Iuri Rio Branco/ Liniker)



Pop do Ano: São Amores / Pabllo Vittar (De: Lucas Gonzalez Gomez/Simaria)



Rock do Ano: Do Tamanho da Vida / Barão Vermelho e Cazuza



Samba e Pagode do Ano: Nosso Primeiro Beijo / Gloria Groove (De: Bruno Gabryel / Gloria Groove/ Laryssa Goulart/ Rodrigo Machado de Oliveira)



Sertanejo do Ano: Escrito nas Estrelas / Lauana Prado (De: Arnaldo Black / Carlos Renno)



Brega do Ano: DAQUI PRASEMPRE - Manu Bahtidão e Simone Mendes (De: Cazzi Opeia/ Jimmy Jansson/ Jimmy Thornfeldt/ Lorine Talhaqui/ Manu Bahtidão / Peter Lars / Ricardus Maximus / Thalysson Lima / Thomas G-Son)



Categorias com voto popular

Show do Ano: Jão: Superturnê / Rock in Rio 2024



Clipe TVZ do Ano: Mil Veces / Anitta (Dir: Jackson Tisi)



Hit do Ano: Escrito Nas Estrelas / Lauana Prado (De: Arnaldo Black / Carlos Renno)



Revelação do Ano: Zaynara



Categoria Brasil: NORTE: Viviane Batidão