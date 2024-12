Fernanda Souza é apresentadora do ’Ilhados com a Sogra’ - Reprodução de vídeo

Fernanda Souza é apresentadora do ’Ilhados com a Sogra’Reprodução de vídeo

Publicado 04/12/2024 11:38

Rio - Fernanda Souza, de 40 anos, exibiu os bastidores da segunda temporada do reality "Ilhados com a Sogra", da Netflix, no teaser divulgado pela plataforma de streaming, nesta quarta-feira (4). Empolgada, a apresentadora mostrou o camarim, local onde acontecerá as dinâmicas e elogiou a estrutura da atração.

fotogaleria

"Acabei de chegar no set. Olha o tamanho da nossa estrutura. Meu primeiro dia de gravação, estou chegando aqui para conhecer tudo: meu camarim, o lugar onde vou fazer meu cabelo, minha boa make. Está tudo de frente para o mar. Está a coisa mais linda do mundo. Que estrutura, vocês não tem noção do que a galera constrói no meio do nada", comentou Fernanda.

Ao mostrar um ambiente com sofá e cadeiras, ela avisou: "Aqui que o pau vai torar. Aqui que a gente vai ter as dinâmicas, as conversas, os papos profundos". Fernanda, por fim, celebrou. "Estou muito animada para essa temporada". E se depender da artista, muitas outras virão. "Estou pronta para a terceira, quarta e quinta, ou até a vigésima oitava temporada".

Com formato inédito e original do Brasil, "Ilhados com a Sogra" estreou em outubro do ano passado Netflix e mostrou a relação entre as sogras e suas famílias. Isoladas em uma ilha deserta no litoral de São Paulo, elas competiram pelo prêmio de R$500 mil, com muito drama e adrenalina envolvidos. O programa foi sucesso no país e no mundo, ocupando o Top 10 de séries mais assistidas do serviço.