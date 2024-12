Anitta recebe o troféu Vanguarda - Victor Chapetta / Agnews

Anitta recebe o troféu VanguardaVictor Chapetta / Agnews

Publicado 04/12/2024 09:36

Rio - Anitta, de 31 anos, foi homenageada na 31ª edição do Prêmio Multishow e recebeu o inédito "Troféu Vanguarda", por sua trajetória musical, das mãos da cantora Fernanda Abreu. Em seu discurso, a Poderosa lembrou sua primeira vez no evento há dez anos, agradeceu o apoio dos fãs e disse que se sente com todos os "desejos cumpridos".

fotogaleria

"A minha trajetória sempre foi assim, acreditando num futuro impossível e trabalhando acompanhada de um monte de gente que queria muito a minha felicidade, e dos meus fãs também. Sou muito grata. Quanto mais sucesso eu faço fora do Brasil, mais eu tenho vontade de voltar para casa e aproveitar tudo de incrível que a gente tem aqui e não consegue ver. Meu desejo hoje é que mais artistas brasileiros tenham visibilidade internacional, mas que não precisem dela para que o país os valorize. Sempre trabalhei por um propósito muito maior do que fazer música, que era mudar a vida das pessoas", afirmou.

Em seguida, a cantora expôs seus planos. "Agora chegou a hora de mudar a minha própria vida. Não sei qual eu vou descobrir e revelar para vocês. De mim, vocês podem esperar tudo, inclusive, nada. Tenho só 31 anos, já fiz todas essas coisas maravilhosas e hoje me sinto com todos os desejos cumpridos, me sinto livre para fazer ou não fazer o que quer que for. Obrigada a todos que estiveram comigo neste caminho e estarão comigo no tudo e no nada também".

A PATROA É ELA! Você é icônica demais, Anitta Fica difícil não chorar com esse discurso #PrêmioMultishow pic.twitter.com/0zT83HxMHa — Multishow (@multishow) December 4, 2024

Mais prêmios

Além do Troféu Vanguarda, Anitta recebeu o prêmio de Clipe TVZ do Ano, com "Mil Veces". "Vocês sabem que clipe é a coisa que eu mais gosto de fazer desde sempre. Hoje em dia não está valendo mais a pena fazer clipe. A gente gasta o dinheiro, e ninguém assiste. Para fazer um clipe bom, a gente tem que estar querendo mesmo. A gente vai gastar o dinheiro, vai sair e nunca mais vai voltar. Quero agradecer meus fãs, os artistas que ainda fazem clipes. Obrigada a todos vocês que continuam valorizando o clipe, o trabalho e a arte", agradeceu.

A artista também ganhou na categoria Funk do Ano pela música "Joga Pra Lua", parceria com Pedro Sampaio e Dennis DJ. "Eu quero agradecer muito. Gente, quem diria que a gente teria uma categoria de funk no prêmio? Agora a gente tem uma categoria de funk. Eu estou muito feliz, muito obrigada a todos".

Performance com 'chuva' e vários hits

A Poderosa fez uma apresentação empolgante na premiação. Ela cantou hits como "Looking for love", "São Paulo", "Lose ya breath", "Savage Funk", rebolou muito ao lado de seus bailarinos, se jogou na plateia e performou a música "Menina Má", sob uma chuva artificial.

Confira: