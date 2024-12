Tadeu Schmidt, Kenya Sade e Tata Werneck apresentam o Prêmio Multishow 2024 - Juan Ribeiro/Divulgação

03/12/2024

Rio - Comandado por Tata Werneck, Kenya Sade e Tadeu Schmidt, a 31ª edição do Prêmio Multishow será transmitida pelo Multishow e TV Globo, na noite desta terça-feira (3), e contará com mais de 30 artistas no palco. Uma das grandes novidades deste ano é o "Troféu "Vanguarda", que homenageará Anitta por sua trajetória musical, com projeção internacional. A Poderosa ainda se apresenta no evento com um medley que vai mexer com a memória dos fãs.

O trio de apresentadores conta como lida com possíveis imprevistos que possam surgir, pois a atração é ao vivo e, em outras edições, já aconteceram situações inesperadas como vaias do público e protestos. "A Tata e o Tadeu têm aquela super experiência de programa ao vivo, quando você faz uma premiação, você tem que estar preparado, é muito jogo de cintura. Todo o programa ao vivo a gente já entra com essa cabeça de mudanças no decorrer da programação", diz o diretor Adriano Ricco, casado com a apresentadora Eliana.

Tatá comenta que se sente segura ao lado de Tadeu e Kenya no palco. "Tadeu ano passado foi maravilhoso porque têm coisas que mudam, às vezes alguma coisa que não entra e, me sinto muito segura ao lado do Tadeu que é esse monstro da comunicação e da Kenya, que é uma jornalista, apresentadora, que sabe tudo de música, que tem essa presença que preenche a tela. Esse ano estou me sentido muito segura", frisa.

Kenya fala que o improviso faz parte de qualquer pessoa que trabalha na televisão. "Faço muito ao vivo de festival e o que mais tem é improviso. Todos nós como profissionais estamos acostumados e ter a Tata e o Tadeu ao meu lado me deixou super segura. O que precisar eles sabem que sempre vou improvisar ali trazendo um pouco do meu conhecimento musical e da minha história com todos esses artistas que vão estar ali no Prêmio Multishow".

Já Tadeu destaca que cresceu no jornalismo ao vivo. Ele já passou pelo "Globo Esporte", "Fantástico" e é o atual apresentador do "BBB". "A gente está sempre preparado para alguma coisa que pode acontecer. E agora estou no 'BBB', onde a gente simplesmente não tem roteiro, mas tem o imponderável que não dá para prever o que 20 pessoas dentro de uma casa vão responder, então é um improviso contínuo, não tem como prever tudo o que vai acontecer", completa.

Grandes nomes sobem no palco

O tema "A Música Mexe com o Brasil" vai refletir toda a diversidade de gêneros e ritmos do país. Entre os grandes nomes que sobem ao palco essa noite estão: Mari Fernandez e Nattan, com hits da música nordestina,Gloria Groove e Ferrugem com o melhor do pagode e Matuê e Liniker com o trap.

Em comemoração aos 40 anos de formação, o Raça Negra leva o pagode anos 90 com hits atemporais; Thullio Milionário, Manu Bahtidão, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto farão uma performance inédita. Para homenagear o sertanejo passam pelo palco: Lauana Prado, Zezé Di Camargo e César Menotti e Fabiano. Simone Mendes vai levar a força do modão e feminejo para uma performance inesquecível.

A Nova Música Urbana chega com muito beat, rap e rima na apresentação de MC Daniel, Luan Pereira, MC Cabelinho, Ebony e Hungria.

'Não tem como não lembrar do Paulo Gustavo'

Tatá Werneck se emociona ao relembrar que a última vez que esteve com Paulo Gustavo foi justamente no Prêmio e disse que é inevitável pensar no amigo, que morreu em maio de 2021, quando apresenta a premiação. "É difícil falar depois de estar maquiada. A última vez que encontrei o Paulo foi no 'Prêmio Multishow'. Então, o período que apresentei no ano seguinte foi muito difícil para mim. Ficava olhando e pensando: 'Meu Deus, meu amigo...'. Porque sei que ele também tinha essa paixão pelo prêmio", conta ela, sem conter o choro. "Não tem como não lembrar do Paulo, o quanto o prêmio era importante para o Paulo e o quanto o Paulo era importante para o prêmio", conclui.



23 categorias

Os finalistas de cada uma das 23 categorias foram escolhidos pela Academia Prêmio Multishow, grupo formado por cerca de 800 integrantes ligados à indústria da música, com diversidade de gênero, raça, cor, região e gêneros musicais.

Além de indicar os concorrentes em todas as categorias, o júri também é o responsável por decidir os premiados em 18 delas - Álbum do Ano, Arrocha do Ano, Artista do Ano, Axé e Pagodão do Ano, Brega do Ano, Capa do Ano, DJ do Ano, Instrumentista do Ano, Forró e Piseiro do Ano, Funk do Ano, Gospel do Ano, MPB do Ano, Música Urbana do Ano, Pop do Ano, Produção Musical do Ano, Rock do Ano, Samba e Pagode do Ano e Sertanejo do Ano.

A 31ª edição do Prêmio Multishow terá transmissão do Multishow, a partir das 20h45, e da TV Globo, logo depois da novela "Mania de Você". O Globoplay estará com sinal aberto para não assinantes.