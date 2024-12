Zé Neto e Cristiano - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/12/2024 08:03

Rio - Zé Neto e Cristiano concederam uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, e falaram sobre a retomada de shows depois de uma pausa de três meses na carreira. Neste período, Zé tratou a depressão e síndrome do pânico. O sertanejo comenta que a rotina intensa de shows prejudicou sua saúde mental.

"Fiquei doente porque as coisas foram ficando robóticas, né? A gente chega, vai para o camarim, hotel, hotel, avião, avião. É uma loucura", disse Zé Neto. "Acho que vinha aquele peso: 'Eu vou parar essa máquina, esse sonho que a gente construiu? O que meu parceiro vai fazer'?", comentou Cristiano.

A dupla estourou em 2016 e, com o sucesso, chegou a fazer 34 shows em um mês. Zé não acompanhou o ritmo. "Eu estava saturado porque eu já não estava mais entregando o que a dupla se propõe a entregar", lembrou. O cantor contou que chegou a passar mal antes de um show. "Eu comecei a tremer, aí meu coração disparou, meu rosto começou a formigar, eu tive uma síndrome do pânico. Eu dizia: 'Estou morrendo'. É aquele ciclo vicioso de depressão: 'Vamos empurrar mais um pouquinho'. Foi aumentando. E o que era uma gotinha virou tempestade."

Cristiano, então, sugeriu uma pausa. "Fiz uma reunião com ele, com os empresários e falei: 'Eu vou parar, mas por ele'. Aí, ele [Zé] virou para mim e falou: 'Minha vida já está difícil. Já estou com um monte de problema. Se você parar o Zé Neto e Cristiano, que é a única coisa que me mantém vivo, você vai parar, vai acabar comigo", relembrou.

Sobre o retorno aos palcos, Zé comemorou: "Foi 'bom' demais essa volta. Voltar ao lado desse cara aqui que eu amo demais". Na última semana, a dupla anunciou a label (festa) "Intenso", que passará por sete cidades brasileiras e dois países. A primeira apresentação acontece no dia 13 de dezembro, em Santa Catarina. A partir de janeiro, os músicos farão apenas doze shows por mês.

Arrependimento

Zé Neto também contou que se arrependeu de ter fumado cigarro eletrônico. "Se e perguntarem hoje: 'Zé, você se arrepende de alguma coisa que você fez hoje na sua vida?' Só me arrependo hoje de ter fumado. O cigarro foi uma das piores coisas que aconteceram comigo. Acho até que ele foi um grande culpado de a minha depressão ter piorado. Ele atacou exatamente na coisa que eu mais amo fazer: cantar. Eu não conseguia cantar, não conseguia respirar. Não conseguia entregar mais. Comecei a ficar com medo. Tinha medo de me apresentar. Tem momentos que você esquece dela (depressão) um pouquinho, mas ela não vai embora", relatou.

Para se sentir melhor, Zé ingeria bebida alcoólica. "Tomava medicamento pra anestesiar e bebida. Chegava na hora da apresentação, a apresentação era um fiasco", afirmou Cristiano. "No outro dia, quando ele acordava, via os vídeos e comentários, ele afundava mais ainda", completou.

Período longe da música

Na pausa dos últimos três meses, Cristiano decidiu procurar um psicanalista e, com isso, incentivou o amigo de longa data. "Começou a me dar um norte de eu sair daquele buraco que eu estava, saí das redes sociais. Voltei a fazer coisas normais que eu fazia, simples... Ir ao mercado", contou Zé.