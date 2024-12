Atriz estará em dose dupla na TV Globo com reprise de 'Tieta' - Beatriz Damy/TV Globo

Publicado 01/12/2024 05:00

Rio - Uma das novelas mais assistidas da história da televisão brasileira, "Tieta" volta as telinhas da TV Globo no "Vale a Pena Ver de Novo", nesta segunda-feira (02). Sucesso no final da década de 1980, a trama foi um marco na carreira de Lilia Cabral, que interpretou a viúva casta Amorzinho. A atriz comemora a reprise no ano em que o folhetim completa 35 anos desde a primeira exibição.

"Foi uma delícia saber sobre a reprise de 'Tieta'. É uma novela muito divertida, alto astral, que muita gente não esqueceu. Eu adorei! Eu gosto muito de rever trabalho antigos, ainda mais quando foi um grande sucesso como esse", conta a veterana de 67 anos.

Ambientada na fictícia Santana do Agreste, a cidade cenográfica foi construída numa área em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. "As minhas lembranças são as melhores porque todos nós gravávamos e passávamos o dia lá, aquele lugar fervia, era difícil não ter vários núcleos passando por aquela praça. O que eu aprendi com as histórias dos grandes atores que frequentavam o bar do Seu Chalita, e com as grandes atrizes, Arlete Salles, Betty Faria, Bete Mendes, Ana Lucia Torres, trocávamos as nossas experiências ali. Eu, bem mais nova, mais ouvia do que falava, mas era um prazer muito grande e era sempre muito divertido."

Marcada por quebrar tabus da época, o folhetim baseado no romance "Tieta do Agreste", escrito por Jorge Amado, tem uma de suas cenas marcantes protagonizada por Amorzinho. "Acho que me recordo de todas as cenas com a Joana Fomm. A Perpétua xingando a minha personagem de 'quenga', a humilhando. As cenas em que a Amorzinho ficava de calcinha vermelha e gritava 'eu quero homem, eu quero homem!', aquilo para Perpétua, que era uma carola, você imagina... Eu adorava fazer todas aquelas cenas com a Joana e também todas as com a Rosane Gofman."

"Tieta" foi um dos primeiros trabalhos da atriz em novelas de Aguinaldo Silva, com quem tinha trabalhado em "Vale Tudo" (1988) e construiu uma parceria de sucesso com "Pedra Sobre Pedra" (1992), "Fina Estampa" (2011), "Império" (2014) e "O Sétimo Guardião" (2018).

Lilia comenta a importância do autor em sua trajetória. "Eu devo muito a ele, sou muito agradecida por tudo que ele me deu. Por todos os personagens para os quais ele pensou em mim. Que privilégio tive de falar os textos desse autor. Ele, de fato, é uma das pessoas que só me fez crescer como atriz, que fortaleceu a minha carreira, e eu sou realmente muito agradecida por tudo. E é um prazer assistir as novelas do Aguinaldo, né? Outro dia, eu estava mudando de canal e parei no VIVA, quando estava passando 'Roque Santeiro', e meu Deus do céu, que novela boa foi essa. 'Senhora do Destino', que prazer também foi esse título. O Aguinaldo sempre foi um grande autor e eu sou muito feliz por ter feito novelas que ele criou", diz.

Dose Dupla

Com a reprise de 'Tieta', o público terá a chance de acompanhar Lilia Cabral em duas novelas da TV Globo. A veterana está no ar em "Garota do Momento", novela das 18h em que vive a socialite rica e conservadora Maristela. Mãe de Juliano (Fábio Assunção), a vilã aproveitou que Clarice (Carol Castro) perdeu a memória para inventar um passado para a nora, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa).

A atriz ainda não imagina como será acompanhar dois folhetins em que interpreta personagens de épocas e personalidades diferentes. "Eu não sei. Vamos deixar 'Tieta' estrear e aí a gente vai ver. Uma beata, que eu fiz quando eu tinha 31 ou 32 anos, e agora uma mulher muito cruel. Vou esperar estrear para ter essa posição", explica.

Além das novelas, Lilia Cabral segue em cartaz com a peça "A Lista", em que contracena com a filha Giulia Bertolli. A artista ainda revela os próximos trabalhos. "Vou fazer uma grande temporada popular no Rio de Janeiro e depois volto para São Paulo. Tenho um filme para fazer em breve, 'A Lista' (adaptação da obra teatral), que vai estrear na Globo, mas ainda sem data, e continuo em 'Garota do Momento' até junho do ano que vem!".

Relembre o enredo

A trama começa quando Tieta, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana, é escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), indignado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua (Adriana Canabrava). Humilhada, ela segue para São Paulo e 25 anos depois, a personagem, agora interpretada por Betty Faria, reaparece em Santana do Agreste rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram. No dia de sua chegada, ela diz que veio para ficar e acaba mudando a rotina de todos os moradores da pequena cidade.

Para incomodar a família, ela se envolve com o sobrinho, o seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes), filho de sua traiçoeira irmã Perpétua, agora vivida por Joana Fomm. Os habitantes ainda se veem às voltas com a instalação de uma fábrica de dióxido de titânio na cidade, que trará desenvolvimento mas também causará um forte impacto ambiental na região. Santana do Agreste, próxima de Aracaju e Salvador, estava parada no tempo até que Ascânio Trindade (Reginaldo Faria), que foi embora de lá quando jovem, volta com o objetivo de trazer o progresso e a civilização ao local. Ele se torna secretário da Prefeitura e, junto com Tieta, promove a modernização da cidade.