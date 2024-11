Sonia Abrão detona confirmação de Beatriz Reis nos flashs do ’BBB 25’: ’Castigo’ - Reprodução / X

Publicado 29/11/2024 13:09

"Eu não sou obrigada a assistir. Boa sorte para ela, a sorte sorriu para ela. Uma menina batalhadora, ok, mas para mim parou aí, eu não aguento. Já pensou em mais três meses de Bia do Brás? A gente não merece esse castigo", disparou a jornalista, nesta quarta-feira (27).Além de Bia, o apresentador Thiago Oliveira foi confirmado no time da próxima edição do reality. Eles irão comandar os flashes ao longo do programa, em entradas que informam o público dos acontecimentos da casa em meio à programação do canal.A ex-BBB vibrou com o retorno ao programa, agora como repórter, e celebra as conquistas desde que deixou o confinamento, em abril. Ela estreou nas novelas dando vida à personagem Selminha Veneno em "Família é Tudo"; esteve na cobertura do Rock in Rio pelo Globoplay; e ganhou um quadro no programa "Encontro com Patrícia Poeta", o "EconoBia".