Saiba o que rolou na gravação do especial de fim de ano do Roberto Carlos - Globo / Bob Paulino

Saiba o que rolou na gravação do especial de fim de ano do Roberto CarlosGlobo / Bob Paulino

Publicado 28/11/2024 11:00 | Atualizado 28/11/2024 11:01

Rio - São tantas emoções! O tradicional show de fim de ano do Roberto Carlos, de 83 anos, foi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (27). O "Rei", que celebrou 50 especiais na TV Globo, recebeu grandes artistas no palco. Intitulada "RC 50", a apresentação vai ao ar em dezembro na emissora, logo após a novela "Mania de Você".

fotogaleria

No especial, o cantor fez uma viagem musical pelas cinco décadas dos especiais na emissora, relembrando vários momentos que marcaram época. O repertório começou com "Esse Cara Sou Eu" e "É Preciso Saber Viver" e seguiu com clássicos como "Detalhes" e "Quando". No especial, o cantor fez uma viagem musical pelas cinco décadas dos especiais na emissora, relembrando vários momentos que marcaram época. O repertório começou com "Esse Cara Sou Eu" e "É Preciso Saber Viver" e seguiu com clássicos como "Detalhes" e "Quando".

Repetindo a dose de 2016, Gilberto Gil subiu ao palco ao lado do artista e cantou "Vamos Fugir", da banda Skank, e "A Paz", do Roupa Nova.



O show também contou com uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. Roberto cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois. Os artistas foram grandes parceiros na Jovem Guarda.

Com participação de Pretinho da Serrinha, Zeca Pagodinho cantou "Deixa a Vida Me levar" e "Sonho Meu", de Dona Ivone Lara. Chitãozinho e Xororó animaram o público ao cantarem a clássica canção "Evidências". "Eles são os caras", disse Roberto.



As atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes também subiram ao palco. "Companheiras do rolê... E que rolê!", celebrou Dira nas redes sociais, ao compartilhar uma foto ao lado das colegas de trabalho. O especial também contou com a participação de Wanderléa, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat.