Publicado 27/11/2024 08:59

Rio - Bruno Gagliasso, de 42 anos, admitiu que era rascista durante participação no "Sem Censura", comandado por Cissa Guimarães, na TV Brasil, nesta terça-feira (26). O ator explicou que os filhos mais velhos, Titi e Bless, fizeram ele se aprofundar no assunto.

"Aprendi vivendo. Eu era racista. Nós crescemos numa sociedade racista, que nos fez tornar racistas. É um processo que toda a gente tem que fazer. Primeiro, tens que te reconhecer como, e aí, ir trabalhando e aprendendo. E não esperar que nos queiram ensinar", afirmou.

Em seguida, ele comentou que o amor pelos pequenos fez com que ele tivesse mais consciência sobre o racismo. "Foi a paternidade que me ensinou. Fiquei muito feliz com a paternidade e, ao mesmo tempo, muito triste de só ter aprendido na paternidade. Na pele nunca vou sentir, mas na alma vou porque não existe amor maior do que dos meus filhos. É uma dor que não dá para explicar", declarou.

No programa, Bruno também falou sobre a adoção de Titi e Bless, que são africanos, e como lida com os haters. "Você tem duas opções: ou você recebe amor ou você perde seu tempo pra hater. Lembro que na época não foi nem sobre adoção de duas crianças pretas, foi adoção de duas crianças africanas. Desde quando amor tem CEP? Essa foi minha resposta. Não fui à África para adotar. Aconteceu da gente estar lá e o amor bater".