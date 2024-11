Carol Castro e Maisa Silva em cena na novela ’Garota do Momento’ - Reprodução de vídeo

Carol Castro e Maisa Silva em cena na novela ’Garota do Momento’Reprodução de vídeo

Publicado 26/11/2024 11:48

Rio - A cena do embate entre Clarice e Bia, em "Garota do Momento", da TV Globo, nesta segunda-feira (25), movimentou as redes sociais. Intérpretes das personagens, Carol Castro, de 40 anos, e Maisa Silva, de 22 anos, respectivamente, receberam uma chuva de elogios dos internautas pela atuação.

fotogaleria

Na sequência, Bia se revolta ao saber que a mãe dará aulas de etiqueta para Beatriz (Duda Santos). "Essa é sua decisão final? Sacrificar nossa relação de mãe e filha, colocar minha saúde em risco, por causa daquelazinha?", quis saber a jovem. "Pra mim, a nossa relação está acima de qualquer coisa, assim como sua saúde. Mas você não pode me manipular assim. Isso não é certo", reage Clarice.

Bia rebate: "Sabe o que não é certo? Eu ter que abrir mão de tudo e nem minha mãe me defender. Você quer saber? Pode dar aula para aquela lá. Espero que ela passe muita vergonha lá". "Chega, Bia. Chega. Vai agora para o seu quarto antes que fale alguma coisa que irá se arrepender depois", conclui Clarice.

Os internautas exaltaram Maisa e Carol no X, antigo Twitter. "Atuações impecáveis", afirmou um usuário da rede social. "Cara, a Maisa está impecável! E ela está ao lado da Carol, que olha, outra deusa!", opinou outro. "Maisa muito bem em cena. Se você acha a personagem chata, irritante e mimada, você não tem nada para falar da atuação dela, entenda. A menina segurou a cena com a monstra Carol Castro. E quero mais pinceladas de vilania pra Bia. Mais e mais", declarou uma terceira pessoa.