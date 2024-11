Famosos prestigiam gravação do especial de Roberto Carlos em São Paulo

Rio - Diversas celebridades marcaram presença na gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos, que aconteceu nesta quinta-feira (27), no Allianz Parque, em São Paulo. O 'RC 50' é uma celebração da parceira do artista com a TV Globo, que com o show embalam as festividades da família brasileira há cinco décadas.

Diretor do especial, Boninho posou ao lado da mulher Ana Furtado. Também estiveram presentes Sonia Abrão, Celso Athayde, Daiane Garbin, Adriana Colin, Julio Casares e Mara Carvalho.

O programa contará com a participação da dupla Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Wanderléia. Além de Andrea Bocelli, que gravou com Roberto Carlos durante um encontro exclusivo gravado em São Paulo durante a passagem do tenor italiano pelo Brasil. As atrizes Dira Paes, Letícia Colin e Sophie Charlotte farão uma apresentação com o Rei.

