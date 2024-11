Atriz comentou os bastidores das gravações de Vale Tudo - Reprodução/Instagram

Atriz comentou os bastidores das gravações de Vale TudoReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2024 16:50

Rio - Bella Campos apareceu nos Stories para explicar aos seguidores o motivo de sua ausência das redes sociais. Envolvida nas gravações do remake de "Vale Tudo", em que dará vida a personagem Maria de Fátima, a atriz contou detalhes dos bastidores do projeto.

"Estou sumidinha porque estou trabalhando. Estamos em Foz do Iguaçu, gravando 'Vale Tudo'. Maria de Fátima aqui vos fala. O projeto está lindo de morrer. Começamos com tudo! Estou muito feliz e empolgada. Estou doida para que vocês encontrarem com essa personagem. Estreamos em março. Está está delicioso construir ela. Que elenco, que autora, que direção... É uma honra fazer parte disso", celebrou.