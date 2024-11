A Fazenda 16: Yuri Bonotto vence prova do fazendeiro e escapa da roça - Reprodução de vídeo / X

Publicado 28/11/2024 07:51 | Atualizado 28/11/2024 07:52

Rio - Yuri Bonotto levou a melhor na prova do fazendeiro, de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta quarta-feira (27), e se livrou na roça. A disputa envolvia pontaria, agilidade e estratégia. Assim, Juninho Bill e Luana Targino se juntaram a Fernando Presto na berlinda. Um deles deixa o reality nesta quinta-feira (28).

Na prova em clima de rodeio, os peões tiveram que laçar cavalos de brinquedo e jogar ferraduras num alvo. Juninho encerrou sua participação logo na primeira etapa, sem conseguir marcar nenhum ponto. Já Luana conseguiu três lançamentos. Mas Yuri levou a melhor, ao cumprir todas as etapas e acertar cinco ferraduras no alvo antes de todos.Além de escapar da roça, o modelo, que ficou conhecido como o "Bombeiro da Eliana", ganhou imunidade para a próxima semana e ainda poderá mandar um peão diretamente para a berlinda. Ele foi recebido com empolgação pelos aliados da sede.