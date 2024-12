Celebridades vão ao Prêmio Zezé Motta no Rio

Rio - Diversos famosos marcaram presença no Prêmio Zezé Motta, realizado nesta quinta-feira (05) em um hotel na Zona Sul do Rio. O evento é uma homenagem a trajetória e carreira da atriz de 80 anos, com destaque para sua luta antirracista.

Estiveram no tapete vermelho da premiação Jacqueline Sato, Aline Campos, Polly Marinho, Gianne Albertoni, Rodrigo França, Danni Suzuki, Dandan Firmo, Isabel Fillardis, Cinnara Leal e MC Soffia.

Promovido pela NBCUniversal, o evento tem como objetivo reconhecer as trajetórias das mulheres negras que, com suas lutas e conquistas, honram o legado de resistência e superação das gerações passadas. Estrela da festa, Zezé Motta também brindará os convidados com uma apresentação musical acompanhada do aclamado músico de jazz carioca Jonathan Ferr.

