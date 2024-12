Influenciadora foi presenteada pelo marido com um carro - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 19:49

Rio - Na reta final da gestação, Duda Reis ganhou um presente especial do marido nesta quinta-feira (05). A influenciadora usou as redes sociais para contar aos seguidores que recebeu um carro do cabeleireiro Eduardo Nunes.

fotogaleria "Gente, eu acabei de ganhar meu primeiro carroooo. Eduardo Nunes, te amo, te amo, te amo e te amo", celebrou Duda. O marido da influenciadora divulgou um vídeo da entrega do presente. "O Natal chegou antecipado para o amor da minha vida", escreveu na legenda.

Duda Reis e Eduardo Nunes assumiram o namoro em julho de 2022. O casal oficializou a união em novembro do ano passado, em uma cerimônia intimista realizada em Porto Feliz, interior de São Paulo. Os dois aguardam a chegada da primeira filha, que se chamará Aurora.