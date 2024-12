Cíntia Chagas - reprodução Instagram

Cíntia Chagasreprodução Instagram

Publicado 05/12/2024 19:02

Rio - Cíntia Chagas, influenciadora e jornalista, não hesitou em responder uma provocação sobre sua vida amorosa nas redes sociais. Ao ser questionada por um seguidor se “a fila andou” após o divórcio do deputado Lucas Bove (PL-SP), ela afirmou: “A fila andou, vírgula, hein. Sim, a fila andou. É que eu me recuso a ter compromisso com o erro, meu amor. O meu compromisso é com a minha fecundidade, com a minha satisfação, com a minha alegria.”



fotogaleria

Chagas ainda rebateu o seguidor com uma sugestão: “A julgar pelo teor do seu comentário, você deveria fazer a mesma coisa. Não é mesmo?”



Segundo informações do portal LeoDias, Cíntia estaria se relacionando com o deputado federal Fred Costa (PRD-MG). O político é conhecido pela defesa de causas animais e foi um dos responsáveis pela aprovação da Lei Joca, criada após a morte de um cachorro em um voo comercial. Os rumores ganharam força depois que Cíntia e Fred viajaram juntos no fim de semana. Na terça-feira (3/12), ela confirmou que está vivendo um novo romance, sem revelar muitos detalhes.

Chagas ainda rebateu o seguidor com uma sugestão: “A julgar pelo teor do seu comentário, você deveria fazer a mesma coisa. Não é mesmo?”Segundo informações do portal LeoDias, Cíntia estaria se relacionando com o deputado federal Fred Costa (PRD-MG). O político é conhecido pela defesa de causas animais e foi um dos responsáveis pela aprovação da Lei Joca, criada após a morte de um cachorro em um voo comercial. Os rumores ganharam força depois que Cíntia e Fred viajaram juntos no fim de semana. Na terça-feira (3/12), ela confirmou que está vivendo um novo romance, sem revelar muitos detalhes.

Internautas reagiram ao novo relacionamento de Cíntia com opiniões diversas. Alguns a criticaram, enquanto outros apoiaram sua decisão de seguir em frente. Entre os comentários estavam: “A Maria Chuteira do Congresso Nacional” e “Não importa com quem, se ela está feliz, é isso que importa.”



Cíntia ainda não comentou diretamente os rumores, mas deixou claro que sua prioridade é sua felicidade e bem-estar.