Karoline Lima Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 22:35

Rio - Acostumada a gravar Stories usando um filtro de borboletas, Karoline Lima causou espanto nos seguidores ao aparecer de cara limpa nas redes sociais nesta quinta-feira (05). A influenciadora ainda revelou que perdeu o costume em fazer conteúdo sem utilizar os efeitos digitais.

"Karol, que filtro novo você está usando?", perguntou uma seguidora. "Estou sem filtro. Estou sem, gente. Vocês gostam de mim sem as borboletas na cara? Não fica estranha, não? Eu me acho superestranha, para ser bem sincera, mas é um costume. Depois que surgiu esse negócio de filtro, quase nunca fico sem. Me acostumei com as minhas borboletas na cara", afirmou.