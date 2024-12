Juliette brinca de beijo triplo durante sua participação na CCXP - Van Campos/AgNews

Juliette brinca de beijo triplo durante sua participação na CCXPVan Campos/AgNews

Publicado 05/12/2024 17:46

Rio - Juliette Freire, ex-BBB e influenciadora, marcou presença na CCXP, em São Paulo, nesta quinta-feira (5). Durante sua participação no palco Creators, ao lado de outras celebridades, ela interagiu com os fãs e surpreendeu a plateia ao dar um selinho triplo nas influenciadoras Sofia Santino e Doarda. A cena, descontraída, gerou repercussão imediata nas redes sociais e foi um dos destaques do evento.



A aparição de Juliette na CCXP veio logo após uma celebração especial em sua vida pessoal. Na terça-feira (3), a campeã do BBB 21 comemorou seu aniversário com amigos e familiares. Durante o jantar, seu namorado, Kaique Cerveny, fez um pedido emocionante de casamento, incluindo a mãe de Juliette, dona Fátima, na ocasião."Eu e a Ju já tivemos esse momento particular, mas jamais poderia fazer isso sem a bênção dos amigos, da família, de todo mundo, porque esse é um momento muito especial para nós. Dona Fátima, queria pedir sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa em casamento. Autoriza?", declarou Kaique, antes de oficializar o pedido.Nas redes sociais, Juliette compartilhou o vídeo da surpresa, declarando: "Tô noiva!". O crossfiteiro também expressou seus sentimentos em um post emocionante: "Minha melhor escolha sempre".Conexão com os fãsAlém das interações no palco, Juliette destacou como mantém contato próximo com seus fãs, os chamados "cactos". Ela revelou a existência de um canal no WhatsApp, onde mais de 200.000 seguidores participam de enquetes e trocas de mensagens.O canal serve como uma ferramenta para ela entender o público que a acompanha e representa, fortalecendo sua relação com as marcas que apoia. "Minha base de seguidores é meu termômetro para criar conexões reais", comentou a cantora.