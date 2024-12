Lucas Lucco - reprodução Instagram

Publicado 05/12/2024 14:05 | Atualizado 05/12/2024 14:07

Rio - Na noite da quarta-feira (04), Lucas Lucco marcou presença no prêmio Men of the Year, realizado no hotel Rosewood, em São Paulo. O cantor falou sobre sua jornada com o transtorno bipolar e o TDAH severo. Ele destacou a importância de ampliar o debate sobre saúde mental no Brasil.