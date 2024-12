Gabi Melim fala de tratamento contra paralisia de Bell e alerta sobre sintomas - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 16:45

Rio - Gabi Melim, de 30 anos, recebeu recentemente o diagnóstico de paralisia de Bell, uma condição que causa fraqueza ou paralisia temporária em um lado do rosto. Nesta quinta-feira (5), Gabi usou as redes sociais para falar sobre os desafios enfrentados, a recuperação em andamento e alertou sobre os sintomas.

No texto, a artista explicou que o diagnóstico, segundo seus médicos, pode estar relacionado a ansiedade e estresse, condições que enfraquecem o sistema imunológico. "Descobri a paralisia de Bell faz uma semana e os médicos acreditam ser devido à ansiedade e estresse. Isso faz com que a imunidade caia, dando abertura para que a paralisia tome conta. Ela começou com um gosto estranho de metal quando eu estava bebendo água e depois comecei a perceber o lado direito do meu rosto paralisando".



"Se você descobre no início é mais fácil de reverter (então a qualquer sinal de paralisia vá à emergência)", aconselhou Gabi, que elencou o que se deve fazer após os primeiros sintomas. "Fazer ressonância e tomografia da cabeça pra descartar algo mais grave, como AVC; entrar com a medicação assim que receber o diagnóstico pro nervo não se agravar; fazer fisioterapia facial com um profissional qualificado pelo menos uma vez por semana e aprender como manusear sozinho em casa pelo menos 3x ao dia (manhã, tarde, noite)".



Gabi demonstrou otimismo ao relatar os primeiros sinais de melhora. "O penúltimo vídeo foi o primeiro sinal da recuperação, mesmo que devagarinho já tô vendo uma melhora", disse, agradecendo as mensagens de apoio recebidas dos fãs. "Cada palavra que recebo bate forte aqui e tem me ajudado bastante. Muito obrigada a cada um de vocês, esse carinho melhora meu dia e me fortalece."



A artista também falou sobre a expectativa de retornar aos palcos e dar início a turnê solo. "Não vejo a hora de estar recuperada, voltando aos palcos, abraçando vocês e dando início à minha primeira turnê solo desse álbum solo 'Gabriela', que lancei com tanto carinho", concluiu.