Rio - Carla Diaz foi surpreendida por amigos com uma festa especial em comemoração ao seu aniversário. A atriz, que completou mais um ano de vida no último dia 28 de novembro, compartilhou os momentos da celebração em suas redes sociais nesta quinta-feira (5).



"E do nada um festa surpresa que meus amigos prepararam pra mim. Iniciando um novo ciclo cercada de afeto. Pronta para os próximos dias!", escreveu Carla na legenda de sua publicação no Instagram.Entre os destaques da comemoração, chamou atenção o bolo de quatro camadas, personalizado com o nome da atriz. Carla também mostrou o menu oferecido na festa, que incluiu opções como mini steak tartare, salmão grelhado ao maracujá, crepe de doce de leite, entre outros pratos elaborados.