Bela Gil emociona ao homenagear babá, DetinhaReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 13:56 | Atualizado 05/12/2024 13:58

Rio - Bela Gil, conhecida pelo trabalho no programa "Saia Justa", do GNT, celebrou o aniversário de Odete Gomes, a Detinha, nesta quinta-feira (5), com uma homenagem nas redes sociais. Aos 36 anos, Bela destacou a importância de Detinha, que foi sua babá, na sua criação e na trajetória da família.



fotogaleria

"Celebro mais um ano de vida da Odete Gomes, minha babá! A mulher que cuidou de mim com muito esmero, vocação, e também, muito afeto", escreveu Bela em um post no Instagram.



Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, de 82 anos, Bela enalteceu a dedicação de Detinha e fez uma reflexão sobre a profissão de babá. "Cuidar de uma criança não é tarefa fácil e se tem alguém que sabe e gosta de fazer isso é ela. Babá, uma profissão desvalorizada, invisibilizada, mas que, sem ela, meus pais não poderiam ter feito tanto. Agradeço a eles por terem confiado à Dete esse trabalho."



"Obrigada por tanto, Detinha. Parte de mim só é porque você foi. Todo afeto, proximidade, carinho e cumplicidade nos deu uma linda amizade e um eterno querer bem. Te amo para todo o sempre. Viva você e sua vitalidade sem fim", finalizou.



A publicação de Bela foi elogiada por amigos e seguidores, que destacaram a sensibilidade e importância do reconhecimento. "Mil vivas!", comentou Astrid Fontenelle. "Gratidão e reconhecimento é lindo", disse uma seguidora. "Tão lindo e necessário ver esse reconhecimento. Aquece o coração da gente", enalteceu mais uma.