Chico César e a namorada Larissa Furtado - Reprodução / Instagram

Chico César e a namorada Larissa Furtado Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 13:09

Rio - Nesta quinta-feira (5), o cantor Chico César encantou ao compartilhar um registro carinhoso ao lado da namorada, Larissa Furtado, nas redes sociais. Com um sorriso de orelha a orelha, o músico relembrou um momento especial vivido em Parahywa.



fotogaleria

"Um TBT da vida boa em Parahywa", escreveu ele na legenda.



Chico e Larissa oficializaram a relação publicamente no ano passado, mas desde então têm mantido uma postura discreta quanto à vida pessoal.



Quem é Larissa Furtado?



Natural de São Luís, no Maranhão, Larissa é advogada e doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, ela atua como assessora jurídica no gabinete do Subprocurador-Geral da República.