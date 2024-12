Júlia Ribeiro e Mari Fernandez - Reprodução do Instagram

Publicado 05/12/2024 09:07 | Atualizado 05/12/2024 10:15

Rio - Mari Fernandez, de 23 anos, e Júlia Ribeiro completaram três anos de namoro, nesta quarta-feira (4). A influenciadora digital, então, decidiu surpreender a amada com um buquê de flores, antes da dona dos hits "Seu Brilho Sumiu" e "Página de Ex" se apresentar na Vila JK, em São Paulo.

No Instagram, Júlia publicou uma foto coladinha com Mari. "3 anos com o amor da minha vida", escreveu na legenda. Ela ainda usou a música "Quando Tem Sentimento" como trilha sonora. A cantora retribuiu a declaração. "Deus abençoe a gente amor, eu te amo".

Os internautas elogiaram o casal. "Lindas", afirmou um usuário da rede social. "Maravilhosas", comentou outro. "Toda felicidade do mundo pra vocês", desejou uma terceira pessoa.