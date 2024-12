Maria Gadú completa 38 anos e ganha homenagem de amigos famosos - Reprodução / Instagram

Maria Gadú completa 38 anos e ganha homenagem de amigos famosos

Publicado 05/12/2024 09:56 | Atualizado 05/12/2024 09:58

Rio - A cantora e compositora Maria Gadú completou 38 anos nesta quarta-feira (4), e ganhou homenagens de vários amigos famosos através das redes sociais. Os artistas também compartilharam registros juntinhos ao lado da aniversariante.

"Feliz aniversário, querida Maria Gadú. Muito axé, amor e música", desejou o também cantor e compositor Zeca Pagodinho, nos stories do Instagram.



Um dos maiores artistas brasileiros, Milton Nascimento também reservou um tempinho para desejar felicitações. "Feliz aniversário pra minha querida amiga, Maria Gadú". Nesta segunda (2), o artista, de 82 anos, recebeu a visita de Gadú e do também cantor Samuel Rosa. "Revisitando minha obra com as visitas mais que amadas de hoje", celebrou Milton.



Outro ícone da música que parabenizou a aniversariante foi Djavan. "Dia de celebrar a querida Maria Gadú! Parabéns! Saúde, amor e paz", expressou o artista.



O cantor Lenine também enviou uma mensagem de carinho para a artista. "Sempre juntinhos... hoje ela aniversaria e a gente comemora. Parabéns, minha querida amiga". Além de serem amigos, os dois também cantam a música "Quem?".