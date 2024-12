Marcelo D2 se declara para a mulher: Amo tanto que essa palavra fica pequena - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 08:53

Rio - O cantor e compositor Marcelo D2, de 57 anos, utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (4), para se declarar à mulher, a produtora Luiza Machado, de 37. O artista também compartilhou registros do casal.

"Eparrey Oya! O vento soprado por Luiza sopra de verdade a minha forja… e ainda trouxe uma miniatura dela! Amo tanto que as vezes essa palavra fica pequena pra esse sentimento", escreveu o cantor na legenda da publicação. "Te amo, meu Ogum", respondeu Luiza. O casal trocou declarações fazendo referência a termos de religião de matriz africana.

No compilado, Marcelo compartilhou registros da mulher sozinha e dos dois juntinhos. Ele também publicou fotos da amada ao lado da filha do casal, Maria Isabel, de 3 anos. O cantor e a produtora oficializaram a união em fevereiro de 2020.



Internautas reagiram nos comentários da publicação. "Coisa mais linda de viver e ver", disse uma usuária das redes sociais. "Que família linda", elogiou uma seguidora. "Essa boca da mãe e esse olhar do pai! Muita chuva de axé nessa criança e nessa família linda", desejou uma terceira pessoa.



Marcelo também é pai de quatro filhos de relações anteriores. Stephan, de 32, é do primeiro casamento com Sonia Affini. Já Lourdes, 24, nasceu do relacionamento com Manuela Castro. Maria Joana, 20, e Luca, 22, são frutos da antiga união com Camila Aguiar.