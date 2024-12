Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Van Campos / Agnews

Publicado 05/12/2024 08:33

Rio - Um time de famosos marcou presença no Prêmio "GQ Men of the Year 2024", no Hotel Rosewood, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (4). A apresentadora Ana Maria Braga esteve no evento acompanhada do namorado, jornalista Fábio Arruda. Na ocasião, ela entregou o prêmio de de Homem do Ano da Gastronomia para o chef Alex Atala.

A cerimônia foi apresentada por Leandro Lima e Gabriela Prioli. Juan Paiva (Homem do Ano na Televisão), Marcelo D2 (na Música), João Guilherme (no Digital) e Rebeca Andrade (Mulher do Ano) subiram ao palco para serem premiados, além de outras personalidades. Criolo também foi laureado com o troféu "Visão além dos 40".

Famosos como Xamã, Seu Jorge, Juliano Floss, Thiago Oliveira, Lucas Lucco, Didi Wagner, Pedro Scooby, Paulo André, Rafael Zulu, Fred Nicácio e Rael estiveram na festa.