Marido de Gretchen, Esdras de Souza, surpreende ao mostrar antes e depois de procedimentos no rostoReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 13:08

Rio - Marido da cantora Gretchen, Esdras de Souza, de 52 anos, surpreendeu internautas ao compartilhar nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (5), um antes e depois de fazer procedimentos estéticos no rosto. O saxofonista publicou registros e perguntou a opinião dos seguidores sobre a transformação.

"O que acharam do antes e do depois?", questionou o músico em uma caixinha de perguntas. Ele fez uma montagem com dois registros, mostrando que atualmente está com menos linhas de expressão no rosto e mais cabelo, após passar por um transplante capilar. Além disso, ele já foi submetido a uma lipo HD e colocou lente nos dentes.O saxofonista, então, compartilhou os elogios que recebeu dos seguidores. "Ficou top", respondeu um usuário das redes sociais. "O antes é você real sem procedimento, mas o depois é maravilhoso", expressou um internauta. "Perfeito", opinou um usuário do Instagram. "Ficou muito melhor", escreveu uma terceira pessoa.O casal, que mora em Portugal, oficializou a união em 2020. Eles já renovaram os votos três vezes, em 2022, 2023 e 2024. A cerimônia deste ano aconteceu em setembro, na capela do Rock in Rio.