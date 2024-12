Morando em Dubai, Sabrina Petraglia conta que filho de 5 anos estuda inglês e árabe - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 10:46

Rio - A atriz Sabrina Petraglia, de 41 anos, contou como tem sido os estudos do filho mais velho, Gael, de 5 anos, em Dubai, nos Emirados Árabes. A artista se mudou com a família para acompanhar o marido Ramón Velásquez, 35, que recebeu uma proposta de trabalho no país estrangeiro.

"Alfabetização. Que momento importante e emocionante na vida dos nossos filhos! Hoje, fui na reunião de pais da escola do Gael e pudemos ver a evolução do nosso menino (que está crescendo) nos cadernos de atividades. Gael está sendo alfabetizado em inglês, adora matemática e faz aulas de árabe", contou a atriz, que passou um tempo no Brasil para gravar a novela "Família é Tudo", da TV Globo.



Ela disse que em breve o filho irá começar estudar português com uma professora particular. "Vai me ajudar a firmar também o português, não abro mão da nossa língua mãe! Que privilégio poder proporcionar isso a ele. Ele aprendendo inglês aos 5, eu aos 40. Me emocionei diversas vezes aqui", relatou a artista.



Sabrina contou que ela e o marido participaram de uma dinâmica da reunião de pais e escreveram cartinhas para o primogênito. A atriz contou que se atrapalhou ao escrever em inglês. "Não entendi a proposta das cartinhas. Era pra escrever uma cartinha para cada livro e eu escrevi uma geral. Vale? No final da cartinha tive que olhar no tradutor", disse a mamãe, aos risos.



Em seguida, o casal assistiu uma apresentação de Natal da filha, Maya, de 3 anos, que estuda na mesma escola. Eles também são pais de Leo, de 2.