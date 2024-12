Maíra Charken - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 17:43 | Atualizado 05/12/2024 17:44

Rio - Maíra Charken, 46 anos, e Renato Antunes, 33, se separaram após 7 anos. Eles se conheceram quando ela participou do quadro "Saltibum", do "Caldeirão do Huck", da Globo, e ele foi seu treinador. Juntos, os dois tiveram Gael, 7.

"Tem alguns meses que estamos conversando sobre um novo formato da nossa família. Mas nada acaba de repente. A turbulência já passou e estamos super focados em nossos projetos", contou ela.Gael está bem, pois segundo ela, o ex-casal está conduzindo de uma forma gradual para que tudo ocorra naturalmente."A criança só sente quando o rompimento é feito de forma brusca, sem ser devidamente conversado. E como ele sempre teve e sempre terá os pais super presentes, para ele não muda muita coisa", explica.Por enquanto, ela não faz planos de arrumar um novo amor, mas não está totalmente fechada. "Eu amo a solitude!! Nossa, sempre gostei. Mas quem não gosta de uma boa conexão, altos papos, risadas e beijar na boca? (risos)", dizE já que a fase é de mudanças, ela decidiu lançar seu livro "Matrioska", pela Emó Editora, que começou a escrever aos 10 anos - quando leu "Feliz Ano Velho", de Marcelo Rubens Paiva - e demorou anos para ser concluído. A história é marcada por um humor afiado - característica forte de Maíra - e reflexões profundas que conduz o leitor pela vida de Julia, uma atriz, cantora e bailarina, que enfrenta os desafios de ser artista enquanto tenta sobreviver em São Paulo."Na verdade, ele nem iria mais ser desengavetado. Fui quase obrigada a abrir aquela gaveta e revisitar um passado super recente. Quando tem que acontecer, não adianta fugir. Matrioska escolheu o momento que ele quis e foi o melhor momento", analisa.O projeto ganhou forma aos 23, quando ela vivia diversas crises no amor, na profissão e consigo mesma – e sentiu que esse período conturbado seria “um prato cheio para virar livro!”."Na época foi total terapêutico! E acho que foi essa a função do livro naquele momento. E hoje, com questões muito semelhantes, porém com muito mais consciência e muito mais respostas, essa revisita veio trazer a cura derradeira", analisa."Júlia é complexa, resiliente e cheia de nuances. Acho que muitas mulheres vão se identificar com ela", completa.Com o fim do ano, Maira faz um balanço do seu 2024 e diz o que espera do próximo ano."Ano de Saturno, meu bem (risos). Eu já esperava essa movimentação toda e esse reajuste de rota. 2025 vem fixar esse final de ciclo e me colocar no fluxo das minhas escolhas. Que venha esse ano de Jupiter agora, com um solo propício pra expandir tudo aquilo que foi semeado".Maira começou sua carreira na TV em 1999 como bailarina do "Domingão do Faustão". Participou de algumas novelas, foi apresentadora do "Vídeo Show" em 2016 e está longe desde que gravou participação do reality show "Troca de Esposas", em 2023, na Record. Ela explica se esse afastamento é decisão sua ou se faltam convites."Nem um, nem outro. Eu acredito que tenha sido uma escolha do universo mesmo, me forçando a essa auto análise, a essa imersão interna que tenho feito. Me desbravar em novas vertentes foi muito enriquecedor. De repente eu estaria muito acomodada se tivesse continuado aquele caminho de holofotes e fama".Enquanto isso, ela revela o que gostaria de fazer na televisão, caso surja algum convite. "Gosto da ideia de comentar, apresentar programas. Ser apresentadora de algum reality é bem do meu agrado. Eu ia me divertir muito!", conclui.