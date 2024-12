Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2024 09:32

Rio - Ana Maria Braga deu detalhes sobre seu namoro com o jornalista Fábio Arruda, 54 anos, no quinto episódio de "Angélica 50 & Uns", disponível no Globoplay. Os dois estão juntos desde 2022.

"Eu diria que na minha idade, no meu 50 e muito mais, algumas pessoas estranham eu me apaixonar aos 75 anos de idade. Por exemplo, eu me sinto com 20 anos e o meu coração acho que tem uma idade média. O juízo está mais ou menos por aí também, nos 20 anos", disse.

No programa, Ana Maria ainda questionou os convidados Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Tony Ramos: "Vocês se sentem com 20 anos e o que gostariam de fazer?"

"Quero continuar fazendo o que sempre fiz. Continuar cultivando os afetos, as amizades, os amores. Vivendo constante, reapaixonando", falou Gil.

"Gil outro dia falou uma coisa muito bonita... A gente nasce, cresce, enquanto não morre, vive. Todo mundo lá em casa achou do caramba", disse Zeca.

"Eu sou de uma monotonia desagradável para muitos que nos assistem porque eu não mexo em nada na minha vida. Quero continuar acordando vendo os tucanos que passam pelo meu jardim, e, nas folgas longas, sumir por aí. Uma vontade é de voltar à Nova Zelândia, que eu amei. Quando? Não sei", respondeu Tony.

Ana Maria Braga comentou que quando enfrentou um problema de saúde com "possibilidades ínfimas de poder sobreviver" passou a enxergar a vida de outra forma. "A partir do momento que Deus me deu a oportunidade de continuar aqui, a minha vida mudou. Eu acordo de manhã, depois daquele fato, dessa ruptura quase que a gente enxerga que realmente a gente pode ir embora amanhã sem ninguém dar aviso prévio pra gente, é sempre um dia a ser vivido. Então é o melhor dia da minha vida", completou Ana.