Tata Werneck impressiona ao mostrar altura da filha: ’Ela só tem 5 anos’Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024 10:38

Rio - Tata Werneck, de 41 anos, impressionou internautas, na manhã desta sexta-feira (6), ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Clara Maria, de 5, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti, 29. Na publicação bem humorada, a apresentadora do "Lady Night", do Multishow, mostrou a altura da criança.