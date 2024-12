Duda via Stories - Reprodução Instagram

Publicado 06/12/2024 13:37 | Atualizado 06/12/2024 13:38

Rio - Nesta sexta-feira (6), Duda Reis, de 23 anos, contou sobre o medo que tinha de dirigir, e como conseguiu enfrentá-lo, após ganhar um carro do marido, Eduardo Nunes . A modelo relatou, no Instagram Stories, que o pânico em pegar em um veículo, só melhorou quando fez sessões de hipnose.

"Muita gente perguntou por que era meu primeiro carro. Eu morria de medo de dirigir. Tipo pânico mesmo. Não sei o que aconteceu. Tanto que eu fui fazer até hipnose, não sei se vocês lembram, e foi um processo terapêutico super legal, e consegui compreender mais sobre de onde veio esse medo. Mas eu tinha muito medo de dirigir. Mas o Eduardo falava: 'Amor, tira sua carta. Vai ser tão bom pra você'", declarou.

Influenciadora explicou que não teria feito sem o incentivo do marido. "E de fato, eu sou uma mulher independente, e uma via de independência, é dirigir. E era algo que até me contestava um pouco, essa dualidade. E assim, o que faltava sabe? Meu marido me incentivou muito nesse processo, se não, eu não teria feito isso, e tirei a carteira", relatou.

Duda e Eduardo estão juntos desde 2022, e oficializaram a união em novembro do ano passado. O casal aguarda a chegada da primeira filha, que se chamará Aurora