Publicado 06/12/2024 13:36

Rio - O jornalista esportivo Luiz Andreoli abriu o coração em entrevista ao Canal da Lisa Gomes ao falar sobre o distanciamento do filho, Felipe Andreoli, e dos netos Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, frutos do casamento do apresentador com Rafa Brites. Luiz expressou tristeza com a situação, atribuindo o afastamento à dinâmica moderna entre pais e filhos.



"Não existe mais esse negócio de pai e filho grudados como tinha na minha época. Eu ligava todo dia para o meu pai, eu adorava meu pai. Há um distanciamento, e eu vejo isso na minha família, como eu vejo de muita gente", comentou.



O veterano aproveitou para desabafar. "As pessoas acham que eu vejo Felipe (Andreoli) sempre, meus netos, não vejo. É muito difícil manter o relacionamento, o cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado. Eu vejo isso em várias famílias, não só na minha não", opinou ele.



Luiz destacou que não há conflitos graves entre eles, mas reconheceu que faz cerca de um ano desde a última interação. “Não existe briga. Eu não brigo com ninguém, as pessoas discutem comigo, cada um tem o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho. Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, quero muito bem a ele", disse.



Durante a conversa, Luiz admitiu que sua dedicação à carreira impactou a relação com os filhos. "Com certeza, isso teve um preço, até hoje meus filhos falam: 'você nunca me levou para a Disneylândia'. Eu nunca tirei férias com meus filhos, nunca! Eu tive um fim de semana num rancho em Campinas (SP) que eu fui com eles pela primeira vez e nunca mais".



Luiz contou que levava os filhos para trabalhar com ele na TV Bandeirantes. Lisa então explicou que televisão não é um parque de diversão e o apresentador rebateu. "O que você queria que eu fizesse? Eu trabalhava ou levava eles no parque. Eu entrava na Band 8 horas da manhã e saía meia-noite, como é que eu ia levar no parque? Ou eu sustentava minha casa ou... Eu acho assim, quando você é separado, existe um distanciamento normal, você vive com a mãe. Você ver de 15 em 15 dias, quando eles iam, eles iam para televisão comigo, porque domingo eu trabalhava", lembrou.



Questionado se sente falta do filho, ele entregou que sim. "Lógico, todo mundo sente, acho que ele também. Mas não sei, vamos nos encontrar. É um distanciamento, vai passando, ele tem a vida dele, não para, eu também não. Mas as coisas têm que acontecer naturalmente. No meu aniversário [no mês de março], a gente se encontrou, foi todo mundo jantar no meu aniversário", lembrou.



O veterano recordou que tinha uma relação de muito afeto com seu pai, mas com os 3 filhos está sendo diferente. "Eu gostaria imensamente, mas não existe, eu não sei o que é que é. Eu vejo uma geração que veio depois da minha que não tem essa química de estar com os pais, você tem que estar com o pai nos momentos bons e ruins", disse.



O comunicador não quis entrar em detalhes sobre a relação com a nora, a apresentadora Rafa Brites. "Mesma coisa (mesma relação), porque eu não vejo... Eu lamento mais pelos meus netos, eles gostam muito de mim", declarou.



Confira: