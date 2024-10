Liam Payne - Reprodução/Instagram

O ex-integrante do One Direction Liam Payne, de 31 anos, morreu instantaneamente após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur , em Buenos Aires, capital da Argentina, na tarde desta quarta-feira (16), segundo apontam os resultados preliminares da necropsia, divulgados nesta quinta-feira (17). Segundo o jornal local "Clarín", o cantor teve politraumatismo, além de hemorragia interna e externa.

A autópsia preliminar, feita na noite deesta quarta-feira, entre 21h45 e 23h05, no necrotério do Supremo Tribunal de Justiça, aponta que "a causa da morte de Liam James Payne, determinada macroscopicamente, foi traumatismo múltiplo, hemorragia interna e externa".

"As lesões craniocerebrais foram suficientes para causar a morte, enquanto hemorragias internas e externas no crânio, tórax, abdômen e membros contribuíram para o mecanismo da morte". Os peritos forenses determinaram ainda que "as 25 lesões descritas na autópsia são compatíveis com as causadas por uma queda de altura".

O músico não possuía lesões de "tipo defensiva" e que todas os traumas que tinha no corpo eram "vitais e de produção contemporânea entre si", descartando, inicialmente, a intervenção de terceiros. Além disto, segundo a posição em que o corpo foi encontrado, Liam não teria tentado se proteger, o que as investigações consideram que ele tenha caído em um "estado de semi ou total inconsciência".

As autoridades agora aguardam os resultados dos exames histopatológicos, bioquímicos e toxicológicos, para confirmar se o músico estava drogado e alcoolizado como se suspeita. Segundo o jornal "Clarín", foi solicitada a análise de conteúdo estomacal, álcool e substâncias tóxicas no sangue, humor vítreo, bile, swab nasal e urina.

Hotel ligou para a emergência antes da morte

Mais cedo, antes da morte do cantor, o gerente do hotel havia ligado para o serviço de emergência para pedir ajuda, já que o artista estaria "sobrecarregado de drogas e álcool". "Precisamos que alguém seja enviado com urgência porque não sei se a vida do hóspede está em risco. O quarto tem varanda e temos medo que façam alguma coisa", disse.

Após a primeira ligação, o gerente teria entrado em contato com o serviço de emergência mais uma vez. "Temos um hóspede que está exagerando com drogas e álcool e, quando está consciente, está destruindo o quarto inteiro. Precisamos que você mande alguém , por favor", pediu.

Pouco tempo depois, Liam Payne caiu da varanda de seu quarto, localizado no terceiro andar, em uma altura de aproximadamente 14 metros. O cantor foi socorrido no pátio interno do hotel após a queda. Médicos do SAME, serviço de emergência da Argentina, chegaram ao local em sete minutos, mas não conseguiram salvá-lo.

O diretor do SAME, Alberto Crescenti, afirmou que o artista "teve lesões gravíssimas, incompatíveis com a vida, em consequência da queda. Ou seja, tínhamos que confirmar a morte, não havia possibilidade de reanimação nem nada", explicou.

Quarto estava destruído e com vestígios de provável droga

Após a queda, o jornal "Clarín" divulgou uma sequência de fotos de como estava o quarto em que Liam estava hospedado. As imagens mostram um cenário de destruição . Segundo o veículo, foram encontrados comprimidos, fragmentos de latas queimadas, velas, papel alumínio, isqueiro, uma garrafa de champanhe pela metade, uma garrafa de uísque e um celular, além de um pó branco, que seria cocaína, espalhado pelo quarto.

Na sala, a televisão estava quebrada. Já no banheiro, foram encontrados mais restos de vela e papel alumínio, cujo fundo estava manchado e com algumas queimaduras.

Família se pronuncia

À BBC, a família de Liam Payne enviou um comunicado sobre a morte do cantor. "Estamos com o coração partido. Liam viverá para sempre em nossos corações e nos lembraremos dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa. Estamos apoiando uns aos outros da melhor forma que podemos como família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível", disse.

Cantor estava com a namorada e foi a show de Niall Horan

Liam estava na Argentina com a namorada, Kate Cassidy. Cerca de meia hora antes de morrer, ele publicou uma foto ao lado dela em seu perfil do Snapchat . Na imagem, os dois estão em frente a um espelho, com o cantor sem camisa e sorrindo. O registro, no entanto, não foi feito no dia e sim em 2023, apontam fãs.

Dois dias antes da morte, Kate voltou para Miami. Em um vídeo, publicado no TikTok, a namorada de Liam explicou o motivo de voltar de viagem antes de Liam. "Eu amo a América do Sul, mas odeio ficar em um lugar por tanto tempo. Era para termos ficado por tipo cinco dias e se tornou duas semanas. Eu ficava apenas tipo: 'Preciso ir para casa'".