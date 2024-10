Liam Payne - Reprodução/Instagram

Liam PayneReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2024 19:11

Rio - Os fãs de One Direction foram pegos de surpresa com a notícia da morte do cantor Liam Payne , que fez parte do grupo, nesta quarta-feira (16). Nas redes sociais, os internautas demonstraram choque com o falecimento do artista, de 31 anos, que caiu do terceiro andar de um hotel na Argentina, segundo a imprensa local.

fotogaleria

No X, antigo Twitter, o nome do cantor chegou a ficar no primeiro lugar dos assuntos mais comentados na rede social, na tarde desta quarta-feira. Fãs de Liam e do One Direction ficaram desacreditaram e lamentaram a morte do artista.

"De todas as notícias possíveis pra essa quarta-feira, a morte do Liam Payne definitivamente não era uma que eu estava esperando", escreveu um perfil. "Estou tentando assimilar o fato do Liam Payne ter morrido. É muito louco porque esse cara fez parte de toda a minha adolescência e qualquer fã do One Direction tinha a esperança de ter uma turnê de despedida, eu estou mal de verdade", disse outro. "A gente cresceu com o One Direction e ver essa notícia do Liam Payne... Estou completamente em choque, sem reação", publicou outro.

De acordo com o jornal argentino "La Nación", Liam morreu após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, capital da Argentina. De acordo com o veículo, a polícia foi acionada para conter um homem agressivo que estaria sob o efeito de álcool ou drogas. O Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina confirmou o óbito.

pra quem cresceu ouvindo one direction ver essa notícia do falecimento do liam payne é extremamente triste — alan (@alanslvx) October 16, 2024

de todas as notícias possíveis pra essa quarta-feira, a morte do liam payne definitivamente não era uma que eu tava esperando — paiva (@paiva) October 16, 2024

a gente cresceu com o one direction e ver essa notícia do liam payne to completamente em choque sem reação — ju (@clinexvalu) October 16, 2024

EU TO HÁ VÁRIOS MINUTOS CALADA TENTANDO ENTENDER COMO O LIAM PAYNE MORREU N FAZ O MENOR SENTIDO pic.twitter.com/fyhsrd3kDB — Garota Ciúme (@GarotaCiume) October 16, 2024

eu to realmente tentando assimilar o fato do LIAM PAYNE ter MORRIDO na argentina O QUE tá acontecendo



pic.twitter.com/F1wKkXfZLD — lucas (@lucaspostal3) October 16, 2024

o Liam Payne partiu deixando um filho pequeno e um monte de fã esperando a volta do one direction meu Deus isso não pode ser real



pic.twitter.com/WU5svGAigN — ‏ؘ (@mavilra) October 16, 2024