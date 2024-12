Orlando Morais faz cirurgia para tratar apneia do sono - Reprodução / Instagram

Publicado 07/12/2024 10:46

Rio - Orlando Morais usou as redes sociais para compartilhar que iniciou um tratamento para apneia do sono. Nesta sexta-feira (6), com faixas no rosto, o marido de Gloria Pires mostrou que passou por uma cirurgia e explicou que precisará fazer mais uma.

"Isso não é uma fantasia. Vim fazer um tratamento aqui na clínica porque estava tendo uma crise de apneia muito grande. Essa dificuldade de falar é porque eu fiz uma cirurgia. Tenho mais uma só (cirurgia) para fazer", iniciou ele no vídeo que fez ao lado da protesista e implantodontista Giselle Elias, responsável pelo procedimento.

Giselle ajudou Orlando a explicar o que foi feito. "Ficamos feliz de ver a sua adesão ao tratamento que não é simples. Ele apresentava sintomas que comprometiam a qualidade de vida. Essa é a primeira etapa... Ele fez expansão da maxila, consigo a gente descruza os maxilares. Na segunda etapa será feito um avanço dos dois maxilares", contou a profissional.

Com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, Orlando também é auxiliado por uma fonoaudióloga, que explicou os próximos passos. "A gente vai trabalhar com reabilitação de fala e comunicação em geral, além de dar um toquezinho na voz", disse Cinthia Resende.

Orlando então contou que decidiu compartilhar os procedimentos com os seguidores para servir de alerta. "Quis fazer esse vídeo para que mais pessoas pudessem ir ao médico e saber porque não estão dormindo bem, porque têm dor de cabeça e porque fica tonto", finalizou.