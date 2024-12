Romulo Arantes Neto aproveita domingo ensolarado para surfar - Dan Delmiro / AgNews

Publicado 08/12/2024 09:19

Rio - Romulo Arantes Neto aproveitou o dia ensolarado para surfar na praia de São Conrado, na Zona Sul, na manhã deste domingo (8). Acompanhado da mulher, a influenciadora Mari Saad, ele ainda jogou uma partida de frescobol.

Enquanto o marido se aventurava nas ondas, Mari também aproveitou para se refrescar no mar. Para curtir a praia, a influenciadora apostou em um biquíni cortininha azul marinho, dando aquela ajeitadinha ao sair da água. Depois, renovou o bronzeado nas areias.

Já Romulo preferiu manter a camiseta branca e bermuda estampada para surfar. Durante a partida de frescobol, os dois usaram boné e óculos escuros para se proteger do sol. A influenciadora também estava com um short da mesma cor do biquíni.