Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, quebra o braço após cair de hoverboardReprodução / Instagram

Publicado 08/12/2024 10:36

Rio - A pequena Zoe, de 6 anos, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, quebrou o braço depois de cair enquanto andava de hoverboard, uma espécie de skate eletrônico, conforme revelou o ator, neste sábado (7). Nos Stories, do Instagram, ele contou que a menina precisou imobilizar o membro, mas tranquilizou ao dizer que ela está bem.

"Quebrou", contou Zoe ao ser perguntada pelo pai sobre o que havia acontecido. "Como que quebrou, filha?", perguntou Duda. "Caindo de hoverboard", respondeu ela, que logo foi questionada se estava andando rápido no momento da queda. "Eu não! Tropecei na rodinha", disse a pequena.

Em seguida, Duda explicou que a filha quebrou a ponta do cotovelo depois de cair por cima do braço enquanto brincava com o eletrônico na sexta-feira (6). "Fomo parar no hospital, fez raio-x, tomografia e realmente quebrou a pontinha do cotovelo. Só que foi super tranquilo. Vai ser só imobilização, em quatro a seis semanas vai estar tudo no lugar, mas foi um susto", disse.

"É uma lesão muito comum em crianças da idade da Zoe, a partir dos 5 até os 10 anos, e está tudo certo, mas foi a maior dor que ela sentiu na vida. Óbvio, a Zoe estava de capacete, mas devia estar de munhequeira, cotoveleira, joelheira... e a lição que fica é: quanto mais confiança, mais ela sabe andar, mais ela assume risco. Então, a gente tem que ficar sempre atento", completou.



Duda ainda disse que a ortopedista pediátrica o tranquilizou ao brincar que nas primeiras semanas os pais é que terão que incentivar a pequena, para não ter medo, mas que, com o passar do tempo, eles que terão que pedir para ela ter cuidado, já que nem lembrará que está machucada.

"E detalhe que ela está toda prosa, contando para todo mundo. Passou ali o susto, chorou muito... é novidade, né, nunca tinha quebrado nada, nunca tinha se machucado assim, e depois começou a contar para todo mundo, ligou para todo mundo, mandou áudio para as amiguinhas da escola. Na festa de aniversário, Natal, Réveillon e início das férias que ela vai ficar de molh. Verãozão [sic] brasileiro, mas é a vida", finalizou Duda Nagle