Gkay mostra presente que ganhou de Carlinhos Maia - Reprodução do Instagram

Gkay mostra presente que ganhou de Carlinhos MaiaReprodução do Instagram

Publicado 09/12/2024 08:16

Rio - Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, ganhou um presentão de aniversário do amigo Carlinhos Maia. A influenciadora digital mostrou aos mais de 20 milhões de seguidores, neste domingo (8), que foi 'mimada' com um anel luxuoso. A joia tem diamantes e uma turmalina paraíba.

fotogaleria

"Nunca ganhei nada parecido de ninguém, é tão lindo e representa tanta coisa...Olha isso. É uma turmalina paraíba com diamantes. Foi o Carlinhos que me deu", afirmou ela em um vídeo publicado no Instagram Stories. "É muito perfeito, estou me sentindo uma princesa", completou.

Ao mostrar o anel em seu dedo, Gkay ainda comentou que se arrepende das tatuagens que fez em uma das mãos. "Uma das coisas que eu mais me arrependo na vida são essas tatuagens, inclusive vou marcar um dia para remover. Pensem bem antes de fazer! Olha isso, eu tenho vontade de chorar às vezes".