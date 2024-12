Jade Picon resgatou fotos de sua infância - Reprodução/Instagram

Jade Picon resgatou fotos de sua infância Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2024 23:01

Rio - Jade Picon, de 23 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (09) ao compartilhar uma série de imagens de sua infância. Na postagem, a influenciadora demonstrou a nostalgia com aquele período da sua vida.

fotogaleria "Achei fotos baby Jade e bateu saudade", escreveu na legenda.

Os seguidores não deixaram de elogiar a beleza da ex-BBB. "O mesmo sorrisinho", apontou uma seguidora. "Baby Jadinha mais linda do mundo", disse outra. "Zero maturidade eu tenho para essas fotos de Baby Jade. Vontade de pegar no colo e colocar num potinho", afirmou uma terceira.