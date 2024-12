Publicado 09/12/2024 20:57

Rio - No último fim de semana, Enzo Celulari, empresário e filho dos famosos Claudia Raia e Edson Celulari, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto especial ao lado de seus irmãos. O momento, que envolveu as gerações da família, foi publicado nesta segunda-feira (9) nas redes sociais de Enzo e rapidamente chamou atenção dos fãs.



Na imagem, Enzo aparece acompanhado de Sophia Raia, Luca Raia e Chiara Celulari. O encontro de gerações, que ocorreu no fim de semana, mostrou o vínculo entre os irmãos, com cada um trazendo sua própria personalidade ao clique.



Enzo e Sophia são filhos da atriz Claudia Raia e do ator Edson Celulari, que foram casados entre 1993 e 2010. Atualmente, Claudia está casada com o dançarino Jarbas Homem de Mello, e Edson, com Karin Roepke. Apesar de suas trajetórias pessoais, os dois mantém uma relação amigável, e a união entre os filhos demonstra a força dos laços familiares.





O registro encantou os fãs, que não pouparam elogios. Comentários como: "Lindos demais amor de irmão ", "Que registros lindos", "Lindíssimos!! Eu sou apaixonada pela leveza do Luca. Ele transmite uma paz surreal. Menino Luz com certeza" e "Família linda", frisaram o quanto o público, ficou emocionado com o momento compartilhado por Enzo. O empresário também aproveitou para dividir outros momentos de seu final de semana com seus seguidores, gerando ainda mais interação nas redes sociais.