Andressa Ganacin lamentou falecimento de seu cachorro de estimação Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2024 19:46

Rio - Andressa Ganacin fez um longo desabafo em suas redes sociais sobre a morte de Eros, seu cachorro de estimação. A ex-BBB contou nesta segunda-feira (09) que o animal de 11 anos enfrentava problemas de saúde e partiu enquanto dormia, mas não revelou a causa do falecimento.

fotogaleria "Eu não consigo mensurar o tamanho da dor que eu tô sentindo aqui! Foram onze anos ao seu lado desde que você nos escolheu. Sim, você nos escolheu! Você grudou no colo do papai, olhou com aquele olhar amoroso que só você tem… e aí já não tinha mais volta… você se tornou nosso grande amor durante todo esse tempo! Vivemos tantas coisas juntos. Você acompanhou todas as nossas mudanças, atravessou estados com a gente, viajou para tantos lugares, conheceu tanta coisa, fez tantas amizades, conquistou o amor e carinho de toda a nossa família", iniciou o texto.

"Agora em prantos eu te pergunto… Como vai ser sem você aqui? Como vamos viver ser teu cheirinho? Sem acordar com você na nossa cama todos os dias? Sem ser recebido com teu sorriso banguelo sempre que a gente volta? Como vou viver sem ter você encostadinho em mim, sentindo teu calor durante o dia? Desde que descobrimos que você estava dodói, a coisa que eu mais pedia a Deus todos os dias era para que você não sofresse. Você não merecia jamais isso! E a gente sabe que Papai do céu nos ouviu. Ontem você se foi dormindo… descansando", acrescentou.

"Então eu prefiro acreditar que foi isso… você descansou! Deus te levou para junto dele para ficar bem… e que logo mais, no dia que Ele nos chamar também, a gente vai se encontrar. Eu te amo infinito meu filho! Ta doendo demais agora… mas a gente vai se encontrar um dia, viu! Obrigada por TUDO o que você foi para nós e por tudo o que nos ensinou! Isso não é um adeus… é só um 'até logo'. Descansa, meu amor. TE AMO PARA SEMPRE, EROS", finalizou.