Belo embarca para seu cruzeiro temáticoLeo Franco / AgNews

Publicado 09/12/2024 17:41

Rio - Vestido a caráter e exibindo um estilo de vida luxuoso, Belo chegou ao porto de Santos, nesta segunda-feira (9), pilotando uma McLaren 720s avaliada em R$ 3,5 milhões. Com um traje branco inspirado em pilotos de navio, o cantor posou para fotos ao lado da tripulação antes de embarcar no cruzeiro temático "Belo em Alto Mar". O evento, que acontece até o dia 12 de dezembro, promete ser uma experiência única para os fãs de pagode.

Assim que embarcou, o artista foi recepcionado pelos fãs e iniciou a programação com um show animado. Além de Belo, a embarcação reúne grandes nomes da música, como Thiaguinho, Ferrugem, Pixote, Turma do Pagode, Ludmilla e o grupo Soweto, que comemora 30 anos de carreira com uma apresentação especial. O cruzeiro seguirá da cidade de Santos até a Rota do Sol, no sul do Brasil.



Recentemente o artista ganhou destaque com o documentário "Belo, Perto Demais da Luz", lançado no final de novembro no Globoplay, revelando detalhes inéditos de sua vida pessoal e profissional.