Rio - Fernanda Montenegro comemorou a indicação de sua filha, a também atriz Fernanda Torres, ao Globo de Ouro 2025 nesta segunda-feira (9).

Indicada por sua atuação em "Ainda estou aqui", Torres concorre com Pamela Anderson ("The Last Showgirl”), Angelina Jolie (“Maria”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado") e Kate Winslet (“Lee”).

"Fernanda tem um trabalho extraordinário, tem que ser reconhecido", escreveu a atriz de 95 anos no Instagram. "Fico muito comovida pela indicação da minha filha ao Globo de Ouro."

A indicação de Torres acontece 25 anos após a de sua mãe, que foi indicada na mesma categoria, em 1999, por seu trabalho em "Central do Brasil".



Filme original do Globoplay, “Ainda Estou Aqui” concorre na categoria Melhor Filme em Língua Não-inglesa. O longa é inspirado na história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Ela passou 40 anos procurando a verdade sobre seu marido desaparecido, Rubens (interpretado por Selton Mello). Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam Eunice em diferentes idades.

Fernanda Torres é uma das favoritas ao lado de Angelina Jolie e Nicole Kidman, que assim como a brasileira também são cotadas ao Oscar. Diferentemente da maior premiação do cinema, o Globo de Ouro divide a categoria de Melhor Atriz entre os filmes de drama e de comédia ou musical.



Fernanda agradeceu a indicação em suas redes sociais: "Gente, nomeada ao Globo de Ouro. Inacreditável." escreveu.

"E Walter, 25 anos dele com a minha mãe... Realmente a vida presta”, brincou a atriz, referindo-se à indicação de Fernanda Montenegro ao Globo de Ouro 1999 por "Central do Brasil".



Ela continua, “É muito emocionante e enaltece o poder do ‘Ainda Estou Aqui’, um drama falado em português. É muito emocionante eu ter sido indicada em uma categoria onde a maioria dos outros filmes são falados em inglês", afirmou a atriz, através de um comunicado.

"Ontem também foi surpreendente a Menção Honrosa que eu recebi da Associação de Críticos de Los Angeles, ao lado da Demi Moore ("A substância"), pois é um prêmio para todas as interpretações femininas e masculinas do ano, então é mesmo extraordinário. Estou muito feliz também que o filme segue forte nos cinemas do Brasil.", concluiu.

Depois do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, diversos elogios da imprensa estrangeira, e algumas exibições disputadas na Mostra de SP, o filme estreou no Brasil em 7 de novembro como a maior chance de indicação nacional ao Oscar em mais de duas décadas.

Além das críticas positivas, o filme ainda é um sucesso de bilheteria, tendo batido a marca de 2 milhões de espectadores e liderado o ranking de mais vistos no cinema na semana de estreia.