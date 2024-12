Tatá Werneck foi submetida a uma cirurgia - Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2024 15:55 | Atualizado 09/12/2024 17:21

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais nesta segunda-feira (09) para contar que na semana passada foi submetida a uma cirurgia em um hospital de São Paulo. A apresentadora do "Lady Night" não contou o motivo da realização do procedimento, mas agradeceu o cuidado recebido da equipe médica.

fotogaleria "Queria agradecer mais uma vez ao hospital da Rede D'Or Vila Nova Star, em São Paulo. Me operei essa semana e estava com medo até do algodão. Agradeço a toda equipe de limpeza, técnicos de enfermagem, nutrição, maqueiros, recepção e a MARAVILHOSA @draludhmilahajjar chefe do hospital em São Paulo! E Dra Leila e o Dr Saulo que tiveram a maior dificuldade que alguém pode ter: me anestesiar", brincou Tatá.

A mulher de Rafa Vitti entregou que a ida ao médico fez com que uma familiar também passasse por exames. "Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa. E vocês são uma equipe INCRÍVEL num hospital maravilhoso! Parece que estamos num hotel (tirando o fato de acordar de fralda). Obrigada também minha tia Ângela, que foi apenas me acompanhar, mas eu a obriguei a fazer um check-up e ela ficou p... Quando preciso em São Paulo, é no Villa Nova que eu vou. Isso não é uma publicidade. É gratidão mesmo", escreveu na legenda.

Nos Stories, Tatá Werneck contou mais detalhes do seu estado de saúde. "As pessoas estão me perguntando se está tudo bem, está tudo bem. Estava com essa cirurgia marcada há muito tempo, mas não tive tempo de folga e recuperação. Iam ser 2 dias de recuperação, fiquei com medo de não conseguir fazer o prêmio [Multishow]. Eu já estou ótima, graças a Deus, um pouco inchada do soro. Um pouco mais feia, talvez, sem nada definido. Vocês sabem que eu sempre tive e reclamei de umas cólicas bizarras, vocês acompanharam isso", disse aos seguidores.

A apresentadora também esclareceu a presença de uma cardiologista durante a operação. "Ela estava acompanhando a cirurgia. Eu tenho muito medo de anestesia. Quando alguém vai me furar para ver a glicose, eu não deixo, eu vou lá e eu mesma furo. Eu sou bem medrosa, não gosto de fazer cirurgia, mas peço para ter um cardiologista acompanhando".