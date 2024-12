Gabz e Jaffar Bambirra - Reprodução / Instagram

Gabz e Jaffar BambirraReprodução / Instagram

Publicado 09/12/2024 14:36

Rio - Gabz, de 25 anos, e Jaffar Bambirra, de 26, que vivem Viola e Iberê na novela “Mania de Você”, da TV Globo, curtiram o show “Numanice” de Ludmilla no domingo (8) e surgiram em clima de romance nos Stories do Instagram. No vídeo, os dois aparecem dançando juntos e sorrindo.



fotogaleria

Gabz assumiu o romance com Jaffar em novembro após entrevista ao “Mais Você”. Porém, apesar de o romance só se tornar público agora, a atriz revelou que estão juntos desde o Dia dos Namorados ano passado.