Carol Peixinho e Thiaguinho capricham em looks para festa à fantasiaReprodução / Instagram

Publicado 09/12/2024 11:00

Rio - A influenciadora digital Carol Peixinho, de 39 anos, e o namorado, o cantor Thiaguinho, de 41, capricharam nos looks para curtirem a festa à fantasia da irmã do artista, Ellen Barbosa, na noite deste domingo (8). O casal, que está junto há mais de três anos, mostrou nas redes sociais que foram vestidos como Cleópatra e Rá, deus egípcio do sol, respectivamente.