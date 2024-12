Maraisa - Reprodução do Instagram / Raul Bittencourt

Publicado 09/12/2024 09:29

Rio - A cantora Maraisa se explicou depois de curtir uma publicação nas redes sociais em que Ratinho criticava Simone Mendes. No vídeo, o apresentador do SBT dizia que a coleguinha "corre" dos pedidos de fotos e "não é esse amor que ela aparenta". No X, antigo Twitter, a irmã da Maiara comentou que a situação aconteceu 'sem querer' e descartou qualquer tipo de mal estar com a serteneja.

"Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe", disse a cantora, neste domingo (8), se referindo ao especial 'Amigas', que será exibido pela TV Globo.

Simone respondeu a publicação e tranquilizou Maraisa. "Fica em paz meu amor, conheço o coração de vocês e sei o quanto são especiais e carinhosas comigo sempre. Amo vocês".

Ratinho negou que Simone seja o que aparenta na TV em entrevista ao podcast "Turma da Massa". "A Simone é uma queridinha da televisão, mas, quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim, não. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ela não tira, ela corre", disse o apresentador. "Então, ela não é esse amor que ela aparenta. A Simaria era mais simpática do que a Simone. Isso eu testemunhei, a Simaria sendo muito mais simpática com o fã do que a Simone. Desde o começo, ela é assim, a Simaria sempre foi mais simpática", completou.